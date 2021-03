Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte aus Schullager entwendet

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen elektronische Geräte und Werkzeuge aus dem Lagerraum einer Schule in Bocholt gestohlen. Das Geschehen spielte sich zwischen Mittwoch, 24.02., 13.30 Uhr, und Montag, 01.03., 14.30 Uhr auf dem Schulgelände an der Thonhausenstraße ab. Die Täter erbeuteten unter anderem Kabel, einen Koffer mit elektronischen Prüfgeräten, eine elektronische Heckenschere der Marke Hecht, einen Einhandwinkelschneider der Marke Bosch, einen Freischneider des Herstellers Husqvarna und eine Motorsäge der Marke Stihl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell