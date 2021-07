Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210701 - 0776 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dealer nach Drogenfund festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben am gestrigen Nachmittag (30. Juli 2021) zwei Dealer im Bahnhofsviertel festgenommen.

Gegen 15:40 Uhr beobachteten zivile Beamte in der Niddastraße einen 49-jährigen Mann beim Crack-Handel. Dieser legte mehrere Cracksteine auf eine am Boden liegende Feinwaage ab, weshalb unvermittelt seine Festnahme erfolgte. Kurz vor seiner Festnahme hatte er noch versucht, Cracksteine seiner Kundschaft zuzuwerfen. In seinen Händen konnten letztlich fünf Steine, insgesamt 0,23 Gramm Crack, sowie Bargeld aufgefunden und schließlich sichergestellt werden.

Weitere Ermittlungen führte die Beamten in ein von dem Festgenommenen bezogenes Hotelzimmer. In dem in der Moselstraße gelegenen Hotel trafen sie in dem besagten Zimmer auf eine 28-jährige Frau, welche dieses ebenfalls als Bleibe nutzte. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten rund 86 Gramm Heroin und Utensilien zum Aufkochen von Crack, darunter Gasbrenner und weitere Feinwaagen, in dem Zimmer aufgefunden werden. Die Beamten stellten alles sicher.

Der feine Spürsinn der Fahnder führte den 49-jährigen Mann und die 28-jährige Frau in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Entsprechende Strafverfahren aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des Herstellens von Drogen wurden eingeleitet. Beide Beschuldigten sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

