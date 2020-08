Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseberichte der PI Lahnstein vom Wochenende (21.08.-23.08.2020)

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Morgen des 22.08.2020 konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein mit zwei Personen besetzter E-Roller in der Emser Straße in Lahnstein einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die amtsbekannte Fahrzeugführerin wies hierbei deutliche Anzeichen einer akuten Beeinflussung durch Betäubungsmittel auf. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung konnten zudem noch entsprechende Konsumutensilien aufgefunden und anschließend sichergestellt werden. Der Fahrzeugführerin wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich nun in entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Braubach

Verkehrsunfallflucht durch Zugfahrzeug

Am Samstag, den 22.08.2020, gegen 10:55 Uhr, beschädigte ein auf der Oberalleestraße in Fahrtrichtung Dachsenhausen fahrende Zugmaschine (Lkw; weiße Farbe mit roter Aufschrift) mit Anhänger beim Vorbeifahren einen dort geparkten schwarzen Skoda Fabia. Das Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne eine Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000,-EUR.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang / dem flüchtigen Lkw machen können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

