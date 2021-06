Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dalum - Weitere Zeugen nach Unfall gesucht

Dalum (ots)

Am Montagnachmittag ist es in der Straße "Am Rathaus" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 16 und 16.15 Uhr fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV der Marke Audi, im Bereich der Einmündung zur Straße "An der Schaftrift", zunächst auf den Gehweg und anschließend gegen eine dortige kniehohe Mauer. Die Mauer wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

