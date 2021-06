Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Unter Drogeneinfluss auf Mofa vor Polizei geflüchtet

Klein Berßen (ots)

Am Montag hat die Polizei Sögel einen 23-jährigen Mofafahrer aus dem Verkehr gezogen. Er stand unter Drogeneinfluss. Der jungen Mann war gegen 16 Uhr auf der Sögeler Straße in Klein Berßen unterwegs. Als er durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden sollte, flüchtete er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern in der Stunde. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, stoppten die Beamten die Verfolgung des Mofafahrers. Es gelang ihnen auf anderem Wege, den Aufenthaltsort des Flüchtigen zu ermitteln. Er konnte wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Zur Kontrollzeit stand er unter dem Einfluss von Kokain, THC und Amphetamin. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ferner hatte ihm das Amtsgericht Meppen bereits eine Fahrerlaubnissperre erteilt. Er wird sich nun erneut wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell