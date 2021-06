Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Fahrrad gestohlen

Geeste (ots)

Am 4. Juni entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 8 und 15 Uhr ein Fahrrad von einer Bushaltestelle an der Straße Neuer Diek in Geeste. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Holland-Damenrad mit einem Gepäckträgerkorb und einer roten Klingel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

