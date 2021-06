Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kind bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag vergangener Woche ist es im Bereich der Jugendherberge an der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 46-jährige Frau fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem BMW aus der Grundstückseinfahrt der Jugendherberge auf die Kirchstraße. Dabei übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtberechtigtes Kind in Begleitung seiner Mutter. Es kam zum Zusammenstoß. Das sechsjährige Mädchen verletzte sich dabei leicht. Zwischen der Mutter des verletzten Kindes und dem Beifahrer der Unfallverursacherin kam es in der Folge zu Streitigkeiten. Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet. Diese sind der Polizei namentlich noch nicht bekannt. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell