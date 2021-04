Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald- Pkw landet im Straßengraben

Friedewald (ots)

Am 07.04.2021, gegen 00:30 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin die Strecke von Langenbach kommend in Richtung Friedewald. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Pkw von der schneebedeckten Straße ab und rutschte in einen Graben. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

