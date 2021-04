Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinebach (Sieg)- Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn mit Sommerbereifung

Steinebach (Sieg) (ots)

Am 06.04.2021, gegen 22.20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer die K 122 von Malberg in Richtung Steinebach. Im Verlauf der Strecke wollte der Fahrer nach rechts abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang kam er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer und ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 5000EUR. An dem Unfallfahrzeug war bereits Sommerbereifung montiert.

