Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Unfallflucht auf der Bundesstraße - Polizei sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 3, von der Landesstraße 605 aus Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd, ein Unfall mit drei Beteiligten Pkw. Der Unfallort liegt kurz nach der Ampelanlage am Minidrom, an der Fahrbahnverengung Richtung Ettlingen-Seehof.

Ein dunkler SUV bremst vermutlich ohne ersichtlichen Grund ab, sodass der hinter ihm fahrende 20-jährige Fahrer eines Daimler-Benz nicht mehr abbremsen kann und auf den SUV auffährt. Ein weiterer nachfolgender Fahrzeugführer eines Volvo kann ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fährt auf den Daimler-Benz auf.

Der vorausfahrende dunkle SUV fährt ohne anzuhalten weiter. Von diesem Fahrzeug ist lediglich ein Kennzeichenfragment bekannt. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrers wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721/944-840 in Verbindung zu setzen.

Heike Umminger, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

