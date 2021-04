Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Niederfischbach- Diebstahl mehrerer Kennzeichenschilder

Niederfischbach (ots)

Im Zeitraum 01.04. bis 03.04.2021 wurden von zwei Vorführfahrzeugen eines Autohauses in der Industriestraße Niederfischbach, die Kennzeichenschilder AK-MI 106 und AK-SU 340 entwendet. Die/der Täter betraten hierzu das frei zugängliche Betriebsgelände. Hinweise auf verdächtige Personen in diesem Bereich an den Polizeibezirksdienst Niederfischbach oder die PI Betzdorf.

