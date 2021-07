Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Maximiliansau - Radfahrerin übersehen

Wörth-Maximiliansau (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch, dem 28.07.2021, um 15.30 Uhr, die Hermann-Quack-Straße in Maximiliansau und bog in einem engen Radius nach links in die Tullastraße ein und geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hierbei übersah er eine von links kommende, 70-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Beim Sturz von ihrem Fahrrad verletzte sich die Frau und wurde zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrrad kam es zum Sachschaden am Vorderrad und am Rahmen.

