Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Auseinandersetzung auf offener Straße

Herxheim (ots)

Zwei Frauen gerieten bereits am Mittwoch, den 28.07.21, kurz vor 20 Uhr in Herxheim in der Oberen Hauptstraße in Streit. Die 46-jährige Täterin schlug der gleichaltrigen Frau mehrmals mit der Faust in das Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Weiterhin wurde auch das Hörgerät der Frau beschädigt. Die Auseinandersetzung wurde von Zeugen beobachtet, die beide Kontrahentinnen voneinander trennten. Da der Vorfall erst nachträglich bekannt wurde, mögen sich die Zeugen bitte mit der Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell