Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Brand von Elektroroller in Garage

St. Leon-Rot (ots)

Am Montag gegen 21:30 Uhr geriet in einer Garage in der Opelstraße ein Elektroroller in Brand. Angestellte eines nahegelegenen Hotels alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie den Brand in der Garage bemerkten. Nach ersten Erkenntnissen ist bei der Brandursache von einem technischen Defekt eines Ladegeräts auszugehen. Durch den Brand wurden weitere Elektrofahrzeuge beschädigt, welche sich ebenfalls in der Garage befanden. Im Einsatz befanden sich 40 Angehöriger der Feuerwehr St. Leon und Rot. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

