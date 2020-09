Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Brand eines Mais-Silos; mehrere Feuerwehren im Einsatz; keine Verletzte; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 1

Helmstadt-Bargen (ots)

Seit 12.30 Uhr brennt ein Silo in der "Jägermühle" am Wollenbach im Ortsteil Flinsbach. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis sind derzeit noch beim Löschen. In dem Silo sind nach ersten Erkenntnissen 50 Tonnen Mais gelagert. Die Ursache ist noch unbekannt, ebenso auch das Schadensausmaß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell