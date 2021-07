Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Wer nicht hören will...

Herxheim (ots)

Am Freitagnacht gegen 23.00 Uhr führte eine Polizeistreife eine Personenkontrolle in der Oberen Hauptstraße in Herxheim durch, als eine Gruppe von vier Fahrradfahrern an der Kontrollstelle vorbeifuhr. Ein Fahrradfahrer aus der Gruppe fuhr im Gegenverkehr und wurde von den Polizeibeamten darauf hingewiesen, entsprechend auf seiner Fahrbahnseite zu fahren. Der Aufforderung leistete der Fahrradfahrer nur kurze Zeit folge und fuhr anschließend wieder im Gegenverkehr. Alle vier Fahrradfahrer im Alter zwischen 35 und 38 Jahren wurden kurz darauf von den Polizeibeamten in der Oberholstraße eingeholt und kontrolliert. Alle Vier waren alkoholisiert. Zwei der Gruppe hatten einen Promillewert von 2,35 Promille und 2,08 Promille. Da bei Fahrradfahrern eine Promillegrenze von 1,6 Promille gilt, wurden bei beiden eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die übrigen beiden Fahrradfahrer hatten einen Wert unter 1,6 Promille.

