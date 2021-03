Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn zu schnell unterwegs (14.03.2021)

Unterkirnach (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der Landesstraße 173 zwischen Villingen und Unterkirnach. Ein 31-jähriger Audi Fahrer kam aus Villingen und geriet in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kam von der Straße ab und prallte in einen Straßengraben, wobei sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. An seinem über 20 Jahre alten Audi entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

