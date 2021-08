Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Bad Bergzabern (ots)

Am 29.07.21, gegen 07.25 Uhr, kam es in Bad Bergzabern, Kapeller Straße, bei einem Physio-Zentrum, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein PKW Fahrer einen vorbeifahrenden Radfahrer. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei der Radfahrer stürzte. Zunächst einigte man sich keine Polizei zu rufen. Später bemerkte der Radfahrer Schmerzen im Bein und suchte einen Arzt auf. Wir bitten darum, dass sich der PKW Fahrer und evtl. Zeugen des Vorfalls, zwecks Personlienfeststellung, bei der Polizei in Bad Bergzabern melden. Vom PKW ist nur LD-V .... bekannt und das es ein blauer Kombi war.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell