Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Donnerstag, 08.07.2021, 15:00 Uhr - 21:30 Uhr, stellte ein 73-jähriger aus Herzberg seinen Pkw zum Parken auf dem Parkplatz des Restaurants Artemis in der Auschnippe 9 in Uslar intakt ab. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er eine ca. 10 cm große, senkrecht verlaufende Delle am Kotflügel hinten links. Wie der Schaden entstanden ist, ist bisher unklar. Vermutlich wurde dieser durch einen Unbekannten verursacht.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um ihre Hinweise.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell