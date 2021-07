Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin

Einbeck (ots)

Am Samstag gegen 12.15 wollte eine 62-jährige Einbeckerin mit ihrem E-Bike in Einbeck, Barumstraße aus einer Einfahrt auf die Straße nach links einbiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten Pkw. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin einen Beinbruch zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen dem Einbecker Bürgerspital zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500,- Euro. Eine entsprechende Unfallaufnahme erfolgte.

Einbeck, Gü.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell