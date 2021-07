Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Kleingartenkolonie

Einbeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten bisher unbekannte Täter in einem Kleingarten in der Kolonie Schlachthofstr./Kleiner Varlenkamp in Einbeck. Dort wurde ein Container, der als Geräteschuppen diente aufgeflext. Aus dem Container wurden diverse, hochwertige Geräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kleingartenkolonie gemacht hat, wende sich bitte an die Polizei Einbeck.

Einbeck, Gü.

