Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210322 - 0342 Frankfurt - Westend-Süd: Drogen bei Verkehrskontrolle gefunden

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht führte die Frankfurter Polizei eine Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Allee durch. Dabei fanden die Beamten bei zwei Fahrgästen eines Dienstleistungsunternehmens eine größere Menge Marihuana.

In der Zeit von 23:00 Uhr - 01:00 Uhr war die Standkontrolle eingerichtet. Dabei kontrollierte die Polizei auch ein Auto eines Online-Vermittlungsdienstes zur Personenbeförderung. Die Beamten nahmen im Innenraum deutlichen Marihuanageruch wahr. Der Grund dafür war dann auch schnell klar: Die beiden weiblichen Fahrgäste hatten sich offenbar zuvor mit einem Vorrat an Gras eingedeckt. So fanden die Fahnder mehr als 100 Gramm bei der einen und 25 Gramm bei der anderen Frau. Die 31 und 26 Jahre alten Damen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell