POL-F: 210321 - 0340 Frankfurt-Nordend-West: Auseinandersetzung zwischen einem Anwohner und Jugendlichen

Frankfurt

(hol) Einen größeren Polizeieinsatz löste am Samstagabend (20.03.21) eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem Anwohner in der Eschersheimer Landstraße aus. Während der Anwohner mit einem Küchenmesser bewaffnet war, verwendeten die Opponenten E-Scooter als Wurfgeschosse.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte der 50-jährige Anwohner die drei Jugendlichen von seinem Fenster aus zur Rede, nachdem diese in Höhe seines Wohnhauses laut grölend Glasflaschen zerbrochen hatten. Daraus entwickelte sich schnell ein Streit, in dessen Verlauf der Anwohner mit einem Küchenmesser bewaffnet aus seinem Haus kam und die drei damit bedrohte. Darauf reagierte einer der Jugendlichen, indem er mehrere E-Scooter nach dem Bewaffneten warf. Anhand der Prellungen im Gesicht des 50-Jährigen ist davon auszugehen, dass einer der E-Scooter sein Ziel nicht verfehlte. Zudem sprühte einer der jungen Männer Pfefferspray auf den Anwohner. Anschließend flüchteten die Jugendlichen vom Tatort, die Polizei nahm die 16 - 17 Jahre alten Männer jedoch im Rahmen der Fahndung an der nahegelegenen U-Bahnhaltestelle fest.

Gegen die Beteiligten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

