POL-F: 210321 - 0337 Frankfurt-Seckbach: Zwei Unfallfluchten mit Verletzten

(hol) Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten ereigneten sich am Wochenende im Stadtteil Seckbach, bei denen jeweils Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der erste Unfall ereignete sich am Freitag, 19.03.221, gegen 11:30 Uhr in der Zentgrafenstraße. Ein 15-jähriger Schüler befand sich auf dem Heimweg von der Schule, hörte Musik über Kopfhörer und lief auf der Straße, weil es auf diesem Stück der Zentgrafenstraße keinen Gehweg gibt. Von hinten näherte sich ihm ein grauer Kleinwagen, vermutlich ein älteres Modell und fuhr ihn mit Schrittgeschwindigkeit an. Dadurch stürzte der Schüler zu Boden. Anschließend überfuhr der Fahrer des Kleiwagens noch den Fuß des am Boden liegenden Jungen. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrzeuginsassen den Unfall mitbekamen, denn die Frau auf dem Beifahrersitz rief dem Verletzten noch etwas durch das geöffnete Seitenfenster zu. Trotzdem fuhren sie im Anschluss weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Zentrale Ermittlungsgruppe für Verkehrsunfälle (ZEUS) hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen.

Der 15-Jährige beschrieb die Insassen wie folgt:

Fahrer: ca. 65 Jahre alt, "Opatyp", trug Sonnenbrille und Hut

Beifahrerin: ca. 60-65 Jahre alt, "Omatyp", kurze graue Haare

Der zweite Unfall, bei dem sich Beteiligte im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernten, ereignete sich am Samstag, 20.03.21, gegen 14:20 Uhr auf der Borsigallee in Höhe der U-Bahnhaltestelle "Gwinnerstraße". In diesem Bereich kreuzt der Schienenverkehr die Fahrbahn. Der Verkehr wird hier durch eine Ampel geregelt. Zur Unfallzeit befuhren eine U-Bahn und zwei Autos die Borsigallee nebeneinander. IN Höher der o.g. Haltestelle fuhren die beiden Pkw noch in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die U-Bahn die Fahrbahn kreuzen wollte. Daraufhin leitete der 54-jährige Fahrer der U-Bahn eine Notbremsung ein. Dadurch verhinderte er eine Kollision mit den beiden Autos, jedoch stürzten zwei weibliche Fahrgäste in einem Waggon und verletzten sich jeweils im Gesicht. Die Fahrer der beiden Pkw fuhren davon, ohne sich um die Folgen ihres Handelns zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich zum einen um einen weißen BMW mit FB Kennzeichen und zum anderen um einen schwarzen Kleinwagen gehhandelt hat.

Die beiden gestürzten Frauen mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine der beiden verließ im Anschluss an die Behandlung die Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Dame, die eine Schwellug am Jochbein rechts hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen das 6. Polizeirevier unter 069 / 755-10600 und das 18. Polizeirevier unter 069 / 755-11800 entgegen.

