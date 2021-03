Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210319 - 0334 Frankfurt-Westend: Verdacht der Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 19. März 2021, gegen 04.20 Uhr, kam es in der Bockenheimer Anlage, in Höhe der Hausnummer 133, zum Brand von mehreren Bücherkisten. Die Kisten waren dort auf eine Länge von etwa sechs Metern aufgestellt und abgedeckt. Sie stammten von dem dort stattfindenden Bücherflohmarkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem ein Sachschaden von etwa 1.000 EUR entstand.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

