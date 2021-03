Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210321 - 0338 Frankfurt-Heddernheim: Jugendliche nach Eierwürfen festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Seit November vergangenen Jahres wurden insgesamt fünf Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. In allen Fällen hatten Jugendliche von einer Brücke des Nordwestzentrums aus Eier oder kleine Steine auf den darunter fließenden Verkehr geworfen. Nun nahm die Polizei zwei Verdächtige fest.

Gegen 21:00 Uhr am Freitagabend (19.03.2021) meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass Jugendliche, von einer Brücke am Erich-Ollenhauer-Ring aus, fahrende Autos mit Eiern bewerfen würden. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen in diesen Bereich. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten zwei Tatverdächtige. Die 15 und 17 Jahre alten Jungs waren auch auf entsprechenden Videoüberwachungsaufnahmen zu sehen. Inwieweit in diesem konkreten Fall tatsächlich Autofahrer gefährdet wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Gegenstände, auch wenn es sich "nur" um Eier handelt, von Brücken aus auf fahrende Autos zu werfen! Dies kann zu schweren Unfällen führen, bei denen Menschen verletzt werden. Hierbei ist nicht mehr nur von einem Streich zu sprechen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell