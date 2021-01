Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waldbronn - Unfall unter Alkoholeinfluss

Karlsruhe (ots)

Ein vermutlich betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstagmittag, gegen 14.30 Uhr, einen Verkehrsunfall in Reichenbach in der Merkurstraße.

Der 66-jährige Mann kam mit seinem Mercedes wohl aufgrund der Alkoholbeeinflussung nach rechts von seinem Fahrweg ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot. Dieser wurde, wohl durch die Wucht des Aufpralls, auf einen ebenfalls ordnungsgemäß geparkten Renault geschoben. Beim Fahrzeug des Unfallverursachers lösten beide Frontairbags aus, verletzt wurde aber niemand.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille fest.

Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er wird wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss angezeigt.

Es entstand ein Schaden von insgesamt 25.000 Euro.

