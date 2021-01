Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in dem Schneewittchenweg in Karlsruhe einzubrechen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten bislang unbekannte Einbrecher auf die Terrasse eines Wohnhauses. Dort versuchten sie mehrmals das Fensterglas einer Terrassentür gewaltsam aufzubrechen. Als dies jedoch nicht gelang, warfen sie mit einem Stein ein anderes Fenster ein. Eine Bewohnerin hörte dies und schaltete im Haus das Licht an. Daraufhin flüchteten die Einbrecher schließlich in unbekannte Richtung.

