Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 22.000 Euro entstand, kam es am Donnerstagmorgen im Industriegebiet von Ettlingen.

Gegen 07:45 Uhr wollte der 58-jährige Unfallverursacher von der Nobelstraße nach links in die Hertzstraße einbiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende BMW-Fahrerin und touchierte diese am hinteren linken Heck. Durch den Zusammenstoß kollidierte die 59-Jährige mit ihrem BMW mit einem auf der Hertzstraße in Richtung Landesstraße 607 fahrenden Citroën. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligte unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

