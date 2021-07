Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

(sch) Am Freitag, 09.07.2021, gegen 14.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person im Kreuzungsbereich der Matthias-Grünewald-Str./ Am Martinsgraben. Ein 41-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Mercedes-Benz die Matthias-Grünewald-Str. und wollte von dort nach links in die Straße Am Martinsgraben einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel Meriva einer von rechts kommenden 30-jährigen Frau aus Northeim. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw im Kreuzungsbereich, wodurch die 30-jährige Frau verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Northeim verbracht wurde. Der Opel wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, zudem wurde beide Airbags ausgelöst. Kurzzeitig kam es zu einer Rauchentwicklung aus dem Opel, sodass die FFW Feuerwehr mit alarmiert wurde. Glücklicherweise handelte es sich nur um eine Verpuffung, die durch die Aktivierung des Airbags ausgelöst wurde. Die Unfallstelle wurde mit Hilfe der FFW Northeim abgesichert und geräumt. Auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn wurden durch eine Fachfirma beseitigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell