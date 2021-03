Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand eines Lkw-Aufliegers in Altenberge

Altenberge, Steinfurt (ots)

Brandort: Altenbberge, Zur Steinkuhle

Brandzeit: 04:48 Uhr

Auf einem Parkplatz wird derzeit ein Sattelauflieger von der Feuerwehr gelöscht. Dem Fahrer des Lkw war auf der B 54 ein Reifen geplatz, woraufhin er diese verließ und den Parkplatz aufsuchte. Hier konnte er noch die Sattelzugmaschine vom Auflieger abkoppeln und den Lkw in sicherem Abstand abstellen, bevor der Auflieger vermutlich in Folge der starken Hitzenetwicklung an der Achse in Brand geriet. Auf dem Sattelauflieger wurden unter anderem Spaydosen transportiert, die in den Flammen explodierten. Daher gingen eine Vielzahl von Notrufen bei Feuerwehr und Polizei ein. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Angaben gemacht werden. Gefahren für Personen oder weitere Sachwerte waren nicht gegeben. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell