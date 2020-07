Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Tatzeit: 22.07.2020, 18:30 Uhr bis 23.07.2020, 06:00 Uhr

In der Karl-Schiller-Straße sind in der vergangenen Nacht unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro angerichtet.

Die Täter brachen ein Fenster auf und stiegen in das Wohnhaus ein. Anschließend ließen sie sämtliche Rollläden herunter und durchsuchten alle Räume. Das Stehlgut stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

