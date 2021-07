Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberischer Diebstahl

Uslar (reu) Am Samstag, 10.07.2021, gegen 18:00 Uhr, begaben sich zwei unbekannte männliche Personen in den Rewe-Getränkemarkt in der Wiesenstraße in Uslar, entnahmen mehrere Flaschen Whiskey im Gesamtwert von ca. 170 EUR aus den Auslagen und packten diese in einen mitgeführten Rucksack.

Anschließend versuchten sie den Markt zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Beim Verlassen des Marktes wurden sie von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Dieser wurde daraufhin von einem der Täter zur Seite geschubst, so dass beide Täter unerkannt fliehen konnten. Den Rucksack mit dem Diebesgut lassen die Diebe bei ihrer Flucht im Markt zurück.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen des versuchten räuberischen Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.

