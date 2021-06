Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Exhibitionist zeigt sich in Bad Nauheim ++ Verletzte bei Zusammenstoß - Polizeifahrzeug beteiligt in Florstadt ++ Kennzeichen gestohlen in Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 16.06.2021

Exhibitionist zeigt sich

Bad Nauheim: Ein onanierender Mann zeigte sich am Dienstag (15.6.) um die Mittagszeit in der Frankfurter Straße. Gegen 12.30 Uhr zeigte der Mann nahe des Fußweges von der Stiftstraße zum großen Parkplatz sein Geschlechtsteil und beleidigte eine Passantin. Der Unhold wird beschrieben als etwa 170 cm groß, vermutlich deutsch, mit dunklen Haaren und von schlanker Gestalt. Er soll Ende 30/Anfang 40 Jahre alt sein und sei zur Tatzeit mit einer kurzen braunen Hose bekleidet gewesen. Auch etwa eine Stunde später wird ein Exhibitionist im nördlichen Park gemeldet. Ob es sich um die gleiche Person handelt ist nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Exhibitionismus und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

++

Verletzte bei Zusammenstoß - Polizeifahrzeug beteiligt Florstadt: Ein schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und Sachschaden von ca. 32.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalles vom Dienstag (15.6.) auf der B275. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei kam gegen 17.15 Uhr von der Autobahn 45 aus Richtung Gießen und bog, nach links auf die Bundesstraße in Richtung Nieder-Mockstadt, ein. Dabei übersah der Fahrer des Streifenwagens offenbar eine 28-jährige Frankfurterin, die mit ihrem Jeep auf der Bundesstraße Richtung Florstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Polizist, der den Funkwagen steuerte, kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Jeep-Fahrerin und der Beifahrer des Einsatzfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Auch sie verbrachten Rettungsfahrzeuge zur ärztlichen Versorgung in naheliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahnabfahrt Florstadt (Richtung Süden) und die B275 mussten wegen Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden.

++

Scheiben eingeworfen

Ranstadt: Zerstörte Fensterscheiben fand ein Mann am Mittwoch (16.6.) früh morgens an seinem LKW in Dauernheim vor. Das Fahrzeug parkte zwischen Dienstag (15.6.) 16.15 Uhr und Mittwochmorgen in der Weidgasse. Der Schaden an dem orangen Kleinlaster beläuft sich auf ca. 300 Euro. Offenbar warfen bislang unbekannte Täter die Scheiben mit Steinen ein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Grillfeier am Fenster

Büdingen: Eine kleine Grillfeier rief am Dienstag (15.6.) Feuerwehr und Polizei in der Altstadt auf den Plan. Der Mieter eines Fachwerkhauses grillte gegen 19 Uhr mit einer Freundin auf dem Sims am geöffneten Fenster. Als die alarmierte Polizei erschien, zog er sich, samt Grill, in die Wohnung zurück. Trotz mehrfacher Aufforderung öffnete der Grillmeister nicht die Wohnungstür und verweigerte den Polizisten den Zutritt. Diese fürchteten um das Leben der beiden Personen, aufgrund einer möglichen Kohlendioxid-Vergiftung, und traten die Wohnungstür ein. Wegen der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung überließen die Schutzleute der Feuerwehr das Betreten der Wohnung. Die Floriansjünger brachten beide Personen ins Freie und lüfteten ordentlich durch. Mann und Frau blieben glücklicherweise unverletzt. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, durften sie wieder in die Wohnung zurückkehren.

++

Kennzeichen gestohlen

Bad Vilbel: Beide Nummernschilder MKK - GH 560 eines grauen Dacia entwendeten Diebe am Dienstag (15.6.) in der Max-Planck-Straße. Das Fahrzeug parkte zwischen 11.50 Uhr und 22.50 Uhr auf dem Park+Ride-Parkplatz am Nordbahnhof, als die Schilder abmontiert wurden. Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Corina Weisbrod

