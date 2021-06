POL-WE: Auseinandersetzung in der Langgasse - Polizei Butzbach sucht Zeugen ++ Autos aufgebrochen in Nidda

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Auseinandersetzung in der Langgasse - Zeugen gesucht!

Butzbach: Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen kam es am Montagabend (14.6.) in der Langgasse. Die alarmierte Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 24-Jährige Butzbacher steht im Verdacht gegen 22.20 Uhr mit einem Teleskopschlagstock auf einen 50-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ist eingeleitet. Die Hintergründe der Eskalation sind bislang nicht bekannt. Weitere Ermittlungen sollen Licht ins Dunkel bringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht! - Autos aufgebrochen

Nidda: "Autoknacker" waren offenbar in der Nacht von Sonntag (13.6.) auf Montag (14.6.) in Nidda unterwegs. In der Straße "Am Heiligen Kreuz" zerstörten sie die Scheibe eines Renault Kleinbusses und gelangten so in das Firmenfahrzeug. Das Portemonnaie, das kein Bargeld enthielt und diverses Werkzeug ließen die Diebe im Fahrzeug zurück und verschwanden ohne Beute. Ein nur unweit davon geparkter Opel Astra wurde von den Einbrechern ebenfalls heimgesucht. Auch hier ging eine Scheibe zu Bruch und die Tür wurde entriegelt. Im Fahrzeug fanden die Täter einen Rucksack mit Unterlagen und einer Jacke. Diesen nahmen sie mit. Ein dritter PKW wurde in der Straße "Hinter dem Brauhaus" aufgebrochen. Entwendet wurde aus diesem offenbar nichts. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können.

