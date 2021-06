POL-WE: Verkaufspersonal abgelenkt - Codes von Bezahlkarten ergaunert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Verkaufspersonal abgelenkt - Codes von Bezahlkarten ergaunert

Butzbach: Um im Internet zahlen zu können muss man keine Bitcoins besitzen. Mit dem Erwerb von Bezahlkarten, z.B. Paysafecards an Tankstellen oder der Supermarktkasse ist dies auf einfachem Wege möglich. Die Karten werden an der Kasse gezahlt. Mit Eingabe des auf dem Bon versehenen Codes kann man den Gegenwert im Netz einlösen. Die Polizei in Butzbach ermittelt aktuell gegen einen Mann, der im Verdacht steht, sich den Code auf unlautere Weise angeeignet zu haben. Er soll nach Erhalt des Bons das Kassenpersonal abgelenkt und schließlich angegeben haben, er hätte sein Geld vergessen bzw. verloren. Dabei habe er die Bons mit den Codenummern im Wert von 50 - 100 Euro heimlich abfotografiert, um sie kurz darauf einzulösen. In der Wetterau werden dem Mann bereits vier Fälle mit diesem Modus Operandi zur Last gelegt. Ob er auch für weitere Fälle im Kreis Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill in Frage kommt, werden die Ermittlungen zeigen. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Gießen ist der Polizei kein Unbekannter. Mit Betrugs- und Rohheitsdelikten ist er bislang in Erscheinung getreten. Die Polizei möchte Verkaufspersonal bezüglich dieser Masche informieren, sensibilisieren und damit weitere Taten verhindern. Hinweise an die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010.

