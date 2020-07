Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Sachbeschädigung an der Sekundarschule Olpe

Olpe (ots)

Zum wiederholten Male kam es in der Nacht zu Donnerstag in der Sekundarschule am Quellenweg zu erheblichen Sachbeschädigungen. Bisher Unbekannte schlugen mit einem Stein eine Scheibe ein und konnten so ein Fenster entriegeln, um einzusteigen. Im Inneren zerstörten sie Inventar der Schule, leerten Feuerlöscher aus, schlugen weitere Scheiben ein und drehten mehrere Wasserhähne auf. Der Schaden liegt vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

