Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Scheune

Olpe (ots)

Aus einer Scheune, die an ein ehemaliges Gaststättengebäude mit Garage in Rosenthal grenzt, haben Unbekannte zwischen dem 23. Juni und dem 8. Juli 2020 Werkzeug entwendet. Zwei Zeugen meldeten zuvor Schrittgeräusche aus einer in dem Gebäude befindlichen und leerstehenden Wohnung. Die eingetroffene Polizei durchsuchte daraufhin das Gebäude, auch unter dem Einsatz von Diensthunden. Es wurden aber keine Tatverdächtigen angetroffen. Unter Hinzuziehen der Vermieterin wurde dann aber festgestellt, dass zwei Motorsägen und ein Freischneider aus der angrenzenden Scheune entwendet wurden. Ob weiteres Werkzeug gestohlen wurde, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

