Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Aktion "Geisterradler" - Plakate in Stadthagen angebracht

Nienburg (ots)

(Haa) Am heutigen Dienstagvormittag wurden durch den Kontaktbeamten des Polizeikommissariats Stadthagen, Polizeioberkommissar Carsten Köller und die Polizeikommissaranwärterin Lucy Pöhler, die Plakate zu der Aktion "Geisterradler" im Stadtgebiet angebracht. Insgesamt hängten die beiden Polizisten 10 Plakate, unter anderem im Bereich der Jahnstraße, der Breslauer Straße und auch der Vornhäger Straße, auf. Charakteristisch für die auffälligen Plakate ist, dass sie für Radfahrer, die auf der korrekten Straßenseite an ihnen vorbeifahren, nicht zu erkennen sind. Doch wer bei seiner Radtour ein solches Plakat lesen kann, bei dem kann es sein, dass er auf der falschen Seite unterwegs ist. Mit der Aktion will die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg eine Hilfestellung geben und falsch fahrende Zweiradfahrer auf ihr Fehlverhalten hinweisen.

Weitere Informationen zu der Aktion "Geisterradler" der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg finden Sie in der bereits am 18.02.2021 erschienenen Pressemeldung, unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4841354

