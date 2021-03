Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw gerät in Brand

Rinteln - OT Krankenhagen (ots)

(swe). Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geräte ein Pkw am 1. März gegen 11.10 Uhr in der Straße "Am Kirchanger" in Brand. Der Besitzer des Fahrzeugs ist nicht in der Lage, mit eigenen Mitteln den Brand zu löschen. Die Feuerwehren aus Krankenhagen, Exten, Uchtdorf, Rinteln und Volksen werden alarmiert und sind mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Der in Brand geratene Pkw wird durch das Feuer komplett zerstört, ein weiterer Pkw durch die Hitzeeinwikung beschädigt. Ein Pkw kanndurch die eingesetzen Kräfte noch aus der Gefahrenzone herausgebracht werden. Das Garagentor wird ebenfalls beschädigt. Anwohner, Schüler der nahegelegenen Schule und Eltern müssen von der Polizei von der Einsatzstelle ferngehalten werden. Die Schadenshöhe wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell