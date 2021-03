Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Jägerhochsitz beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum von Freitag, 26.02.2021, ca. 17.00 Uhr auf Samstag, 27.02.2021, ca. 10.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Jägerhochsitz an dem Verlängerungsweg des Zollweidenwegs in Nienburg/OT Erichshagen. Die Person sägte eine Sprosse der Holzleiter an und beschmierte den Hochsitz innen und außen mit den Wörtern "Mörder" und "unschuldig".

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell