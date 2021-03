Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Vorfahrt missachtet - Beifahrerin nach Kollision verletzt

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 26.02.2021, kam es gegen 14:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße / Breslauer Straße. Eine 40-jährige Frau aus Stadthagen war mit ihrem Audi Q7 von der Breslauer Straße aus in den Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei übersah sie einen auf der Bahnhofstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten VW Caddy. Der 40-jährige Mann aus Stadthagen war zusammen mit seiner 14-jährigen Tochter aus Fahrtrichtung Bahnhof in den Kreuzungsbereich eingefahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die auf dem Beifahrersitz mitfahrende Jugendliche verletzt wurde. Außerdem wurde der Volkswagen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die Lichtsignalanlage der Kreuzung außer Betrieb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell