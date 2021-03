Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Berauschte Autofahrer

Bückeburg (ots)

(ma)

Zwei Autofahrer werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Auswertung ihrer am Sonntag entnommenen Blutproben in Kürze Klarheit darüber erlangen, ob und wie lange die Führerscheine in amtlicher Verwahrung bleiben.

Um 15.15 Uhr ist ein 57jähriger Autofahrer Am Oberstenhof in Bückeburg von Beamten überprüft worden. Dem Fahrer eines Pkw Renault wurde auf Grund von Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung und einem positiven Drogentest nach der Blutprobe die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt.

Von einem 67jährigen Bückeburger, der im Verdacht steht gg. 18.50 Uhr in Schlangenlinien über die Bundesstraße 83 von Bad Eilsen nach Bückeburg gefahren zu sein, hat ein Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg den Führerschein des deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer sofort von der Polizei beschlagnahmen lassen. Der Bückeburger zeigte bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit deutliche Ausfallerscheinungen, wobei der Alkoholtest einen vorläufigen Promillewert von 1,59 erbrachte. Zudem besteht bei dem Autofahrer der Verdacht, dass noch Medikamente eingenommen wurden.

In beiden Fällen leitete die Polizei Bückeburg Strafverfahren wegen Trunkenheit bzw. Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell