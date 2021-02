Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sechs Mülleinsätze für die Polizei

Rinteln - Stadtgebiet / Auetal (ots)

(swe). Der Frühdienst der Kolleginnen und Kollegen am 26.02. verlief anders als andere Frühdienste. Zu insgesamt 6 "Mülleinsätzen" mussten sie ausrücken. Illegale Müllablagerungen wurden gemeldet in

- Friedrichswald an der L 434 (Sperrmüll) - Heisterbreite in Rinteln (15 Säcke mit Hausmüll) - Stükenstraße in Höhe einer Einfahrt eines Bauernhofs (15 Säcke Styropor) - Escher im Auetal an der Mühle - Zuwegung nach Ahe von Engern aus. Feldweg. (Farbeimer, Altreifen, alte Elektrogeräte) - Wanderparkplatz Todenmann Richtung Kleinenbremen (Altreifen und Sperrmüll).

Zum Sachverhalt 1 und 6 gibt es vage Hinweise auf die Verursacher. Die Polizei bittet Zeugen darum, Hinweise zu den einzelnen Müllablagerungen zu geben.

