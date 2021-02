Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Verkehrssicherheitswoche bei der Polizei Bad Nenndorf - "Sicher unterwegs im Straßenverkehr"

Nienburg (ots)

(Haa) In der Zeit von Montag, den 01.03.2021 bis Sonntag, den 07.03.2021 führt das Polizeikommissariat Bad Nenndorf eine Verkehrssicherheitswoche durch. Das Thema lautet: "Sicher unterwegs im Straßenverkehr". Ein Schwerpunkt wird auf dem risikobehafteten Verhalten aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer liegen. Hauptunfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeit, das Nutzen des Mobiltelefons am Steuer oder die Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch den Konsum von Alkohol und Drogen sollen dabei besondere Berücksichtigung finden. Gleichwohl werden auch grundsätzliche Punkte, wie beispielsweise das Nutzen von Rückhaltesystemen in Fahrzeugen oder technische Mängel von den Beamten nicht außer Acht gelassen. Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Kommissariat auf die Bekämpfung des Unfallrisikos bei sämtlichen Formen des Radverkehrs. Zwar ist die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern im Einsatzbereich der Polizei Bad Nenndorf, im Vergleich zum Jahr 2019, rückläufig, allerdings ist hinsichtlich der Schwere der Verletzungen im Jahr 2020 ein Anstieg zu verzeichnen. Die Fallzahlen von Unfällen mit Pedelecs nahmen im Vergleich zum Vorjahr, wenngleich auch auf einem niedrigen Niveau, zu. Auch hier sind in Relation zum Vorjahr schwerere Verletzungsbilder zu verzeichnen. "Den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geht es nicht darum die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ausschließlich gebührenpflichtig zu verwarnen, sondern vorrangig darum sie dahingehend zu sensibilisieren ihr Verhalten im Straßenverkehr zu überdenken.", so die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Julia Haase. Am Ende der Woche wird das Kommissariat eine Gesamtstatistik veröffentlichen.

