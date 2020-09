Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2: Vermisste 50-Jährige aus Kassel wurde tot in Fulda gefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentliche Pressemitteilung zu der Vermisstensuche.)

Kassel: Die seit dem 13.09.2020 vermisste 50 Jahre alte Linda L. aus Kassel wurde am vergangenen Sonntag tot in der Fulda aufgefunden. Das hat eine am heutigen Dienstag durchgeführte Obduktion nun zweifelsfrei bestätigt. Die Polizei hatte bei der Suche nach der Vermissten, die auf ärztliche Hilfe und Medikamente angewiesen war, auch die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten, was leider ohne Erfolg blieb. Wie die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo zudem berichten, konnte die genaue Todesursache durch die Obduktion nicht mehr abschließend geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aber nicht vor.

Ein Passant hatte am Sonntag, dem 20.09.20, gegen 16:35 Uhr den leblosen Körper in der Fulda in Höhe des Roßpfads im Kasseler Stadtteil Wolfsanger entdeckt und die Polizei alarmiert. Durch Beamte des Wasserschutzpolizeipostens Kassel war der Leichnam anschließend ans Ufer gebracht worden. Bei den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass es sich um die vermisste 50-Jährige handeln dürfte, was nun durch die heutige Obduktion bestätigt wurde.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Vermissten sofern möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell