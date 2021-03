Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hohnhorst: Unbekannte Täter brechen in Bäckerei/Supermarkt ein - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Sonntag, den 28.02.2021, 11:00 Uhr, auf Montag, den 01.03.2021,04:35 Uhr, ist in eine Bäckereifiliale und den daran angeschlossenen Supermarkt in Hohnhorst, An der schwarzen Mühle, eingebrochen worden. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei entdeckte gegen 04:40 Uhr eine aufgebrochene Zugangstür. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen und das Gebäude betraten, stellten sie fest, dass im Innenraum der Bäckerei das Trennmauerwerk zum Lebensmittelmarkt herausgebrochen worden war. Durch den Durchbruch konnte die Rückseite eines Tresores erreicht werden. Dieser wurde durch die bisher unbekannten Täter an der Rückwand aufgeschnitten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher aus dessen Inneren eine noch unbekannte Menge Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Außerdem entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR an dem Gebäude und der Einrichtung. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf bittet Zeugen, die in dem oben angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

