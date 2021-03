Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau/Pohle: VW Multivan brennt vollständig aus

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 28.02.2021, gegen 05:30 Uhr, bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Meinser Straße den Brand seines Pkw. Zuvor war der Mann durch das unruhige Verhalten seines Hundes geweckt und dann auf das Feuer aufmerksam worden. Obwohl der Eigentümer unverzüglich die Feuerwehr verständigte und diese zügig vor Ort war, brannte der VW Multivan komplett aus. Eine angrenzende Hecke und ein daneben abgestellter Anhänger wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Das Polizeikommissariat Bad Nenndorf bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, sich unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

