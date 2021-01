Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen/A8 - Polizei beendet Drogenfahrt

Am Dienstag stoppte die Polizei einen berauschten Fahrer bei Mühlhausen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr fuhr der Mann auf der Autobahn in Richtung München. Er war mit einem Toyota unterwegs. Die Polizei kontrollierte den aus der Schweiz stammenden Fahrer bei Mühlhausen. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der 36-Jährige Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte dies. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiter fahren. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Drogeneinfluss schränkt die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit extrem ein. Wer dann fährt, beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs. Somit entstehen viele Gefahrensituationen, die oft zu einem Unfall führen können. Die Polizei führt deswegen intensiv Verkehrskontrollen durch.

++++0107889

