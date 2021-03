Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gartenhäuschen mit Axt aufgebrochen

Rinteln - OT Todenmann (ots)

(swe). Am Montag Morgen wird zwischen 2 und 3 Uhr in Todenmann an der Fülmer Straße ein Vorhängeschloss eines Gartenhäuschens mit einer Axt aufgebrochen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Positiv für die Ermittlungsarbeit der Polizei: Es sind Videoaufnahmen des bislang unbekannten Täters vorhanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell